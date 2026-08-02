Addio a Franco Baresi, martedì 4 agosto i funerali a Milano
Data e luogo dei funerali di Franco Baresi comunicati dal Milan
Nella giornata di ieri tutto il mondo sportivo ha salutato con grande commozione Franco Baresi, che si è spento all'età di 66 anni. Il Milan ha comunicato la data dei funerali: "Martedì 4 agosto, alle ore 11.00, si terranno i funerali del nostro Capitano, Franco Baresi. La cerimonia funebre avrà luogo presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e sarà aperta al pubblico, nel rispetto della capienza disponibile".
Pubblicità
News
Le più lette
1 "Forse la prima volta che ho guidato io Franco". Bergomi racconta un aneddoto sull'amico Franco Baresi
3 Costacurta ricorda Baresi: "Rubava palla con quella veracità... La accompagnava nella metà campo avversaria in un modo quasi animalesco"
Primo Piano
Gabbia: "Dispiace tanto non poter andare al funerale di Baresi. Dare anche solo la metà di quello che ha dato lui sarebbe un successo"
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Luca SerafiniFranco, Pallone d’oro in cielo. Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini...
Franco OrdineEcco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com