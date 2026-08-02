"Forse la prima volta che ho guidato io Franco". Bergomi racconta un aneddoto sull'amico Franco Baresi

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Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, ricorda commosso l'amico Franco Baresi

Franco Baresi è stato talmente grande e unico che tutti i suoi avversari lo ricordano con un rispetto sconfinato. Alcuni di questi, come Beppe Bergomi, sono stati anche suoi amici stretti. L'ex capitano dell'Inter, intervenuto a Sky Sport 24, parla con grande affetto e commozione del leggendario numero 6 del Milan.

ADDIO A FRANCO BARESI, IL RICORDO COMMOSSO DI BERGOMI

“Perdiamo un uomo giovane di 66 anni. Poi per chi ama lo sport e il calcio, perdiamo una leggenda, un giocatore straordinario. Io perdo un amico: abbiamo fatto una carriera parallela giocando due Mondiali insieme e un Europeo. Io c’ero alla sua partita d’addio e gli ho detto: “Franco, ma mi fai prendere i fischi”. Mi ha detto: “Non ti preoccupare, tu ci devi essere”. C’è anche Beppe Baresi, mio carissimo amico: all’inizio della carriera ci vedevamo spesso tutti e tre insieme. Nel finale abbiamo avuto, penso una delle gioie più belle che ho potuto condividere con Franco: portare la Torcia Olimpica all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali. E Franco era già nella malattia. Forse la prima volta che ho guidato io Franco, perché di solito era lui che guidava tutti noi. Dietro, o in linea, ci guidava tutti e con poche parole ci sistemava. Aveva un carisma e una personalità incredibile. Ho tanti bei ricordi di Franco, ci mancherà tanto”.