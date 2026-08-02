"Forse la prima volta che ho guidato io Franco". Bergomi racconta un aneddoto sull'amico Franco Baresi

"Forse la prima volta che ho guidato io Franco". Bergomi racconta un aneddoto sull'amico Franco BaresiMilanNews.it
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 00:48News
di Manuel Del Vecchio
Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter, ricorda commosso l'amico Franco Baresi

Franco Baresi è stato talmente grande e unico che tutti i suoi avversari lo ricordano con un rispetto sconfinato. Alcuni di questi, come Beppe Bergomi, sono stati anche suoi amici stretti. L'ex capitano dell'Inter, intervenuto a Sky Sport 24, parla con grande affetto e commozione del leggendario numero 6 del Milan.

ADDIO A FRANCO BARESI, IL RICORDO COMMOSSO DI BERGOMI

Perdiamo un uomo giovane di 66 anni. Poi per chi ama lo sport e il calcio, perdiamo una leggenda, un giocatore straordinario. Io perdo un amico: abbiamo fatto una carriera parallela giocando due Mondiali insieme e un Europeo. Io c’ero alla sua partita d’addio e gli ho detto: “Franco, ma mi fai prendere i fischi”. Mi ha detto: “Non ti preoccupare, tu ci devi essere”. C’è anche Beppe Baresi, mio carissimo amico: all’inizio della carriera ci vedevamo spesso tutti e tre insieme. Nel finale abbiamo avuto, penso una delle gioie più belle che ho potuto condividere con Franco: portare la Torcia Olimpica all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali. E Franco era già nella malattia. Forse la prima volta che ho guidato io Franco, perché di solito era lui che guidava tutti noi. Dietro, o in linea, ci guidava tutti e con poche parole ci sistemava. Aveva un carisma e una personalità incredibile. Ho tanti bei ricordi di Franco, ci mancherà tanto”.