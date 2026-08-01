Spalletti attacca: "Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno. Quel che è stato fatto equivale a un mancato aggiornamento"
Bordata importante di Luciano Spalletti sulle ultime vicende tra FIGC e Italia. Prima la nomina di Maldini come DT, poi le sue dimissioni dopo una mancanza di allineamento di visione con Malagò ed il sistema calcio italiano. Alla fine si è tornati alla scelta "originale", con Mancini CT. L'allenatore della Juve, dopo l'amichevole col Nizza, dice la sua:
"Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno. Quel che è stato fatto equivale a un mancato aggiornamento, siamo rimasti con la versione vecchia del cellulare perché l'aggiornamento non è stato possibile farlo. Ranieri e Mancini sono la scelta giusta? Io questo non lo dico. Maldini rappresentava il mettere una marcia a un'auto lanciata in corsa, come mettere la quarta. E invece abbiamo messo la seconda. Per me si è sbagliato a mettere marcia".
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