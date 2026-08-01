Virdis ricorda ancora Baresi: "Lasciamo pure gli eroi di oggi e teniamoci stretto il nostro Capitano Robin che non ha mai fatto nulla per essere il protagonista, ma lo è stato"

vedi letture

Dopo lo straziante saluto di ieri, Pietro Paolo Virdis ha voluto anche oggi ricordare Franco Baresi con un post sui propri canali social

Dopo lo straziante saluto di ieri, Pietro Paolo Virdis ha oggi pubblicato una nuova foto che lo ritrae in compagnia di Franco Baresi. L'ex attaccante del Milan ha dunque voluto ricordare nuovamente l'eterno capitano rossonero scrivendo in didascalia:

"Questa foto è di un paio di anni fa, quando Franco venne a mangiare da noi.. e Pietro mi chiese di fare la foto.. un po’ come si fa quando incontri gli idoli della tua vita.. spesso i clienti chiedono le foto con Pietro e lui mi “ strappa” alla cucina per fare la fotografa ufficiale.. quel giorno fu Pietro a chiedere la foto.. e questo la dice lunga sulla stima e il rispetto per un compagno con cui, in un periodo intenso del Milan, aveva condiviso più tempo che con me. Tra ritiri e trasferte.. lo strappo della scomparsa di qualcuno caro e’ sempre violento.. non c’è preparazione che tenga. Puoi pensarlo, immaginarlo, saperlo, ma la mancanza è mancanza. Trovare un volo per raggiungere Milano e poi tornare in Sardegna, è stata un’impresa.. . Vivendo ho capito che nulla viene mai a caso( e’ il mio mantra che tutti i miei amici conoscono).. nulla.. e nel dolore della dipartita , c’è una sfumatura che non ho potuto fare a meno di notare.. c’è chi ha sottolineato la ripetitività del n.6 tra maglia ed età.. io no.. io ho notato la lontananza di 2 mondi diametralmente opposti.. 2 realtà inconciliabili fatte da , una parte, di persone e dall’altra di personaggi.. se c’è un lato poetico nella scomparsa del Capitano, credo sia proprio questo.. andarsene accompagnato da chi ha vissuto quell’epoca, respirato quell’aria che è davvero impossibile da spiegare alle nuove generazioni.. puoi raccontare il Capitano in mille modi, puoi far vedere partite, azioni, braccia alzate.. ma sono solo parole. Il vissuto è diverso.. e fa parte di noi.. anche di noi mogli, compagne, fidanzate..che abbiamo vissuto accanto senza postare, filmare, fotografare.. nulla.. nulla di ciò che abbiamo vissuto e’ stato “ social”… l’unica cosa sociale è stata la passione che ci ha unito.. e che se non era nostra di nascita( vedi la sottoscritta) lo è diventata respirando la loro aria, il loro attaccamento, la loro dedizione.. “ in un mondo di eroi nessuno vuole essere Robin”… lasciamo pure gli eroi di oggi e teniamoci stretto il nostro Capitano Robin, che non ha mai fatto nulla per essere il protagonista, ma lo è stato a tutti i effetti lavorando , sostenendo ed essendo esempio per chiunque".