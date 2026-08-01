Galliani e l'aneddoto del contratto di Baresi: "Franco era l'unico che andava ad Arcore e trattava direttamente con Berlusconi"

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L'ex ad rossonero Adriano Galliani ha raccontato che Franco Baresi era l'unico che trattatava il suo contratto direttamente con il presidente Berlusconi

Adriano Galliani ha versato parecchie lacrime nelle ultime ore dopo aver saputo della scomparsa di Franco Baresi, simbolo indiscusso del Milan di Silvio Berlusconi di cui lui è stato un grande protagonista nel ruolo di ad. Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex dirigente rossonero ha raccontato questo aneddoto sull'ex Capitano rossonero: "Dell’immortale capitano, ricordo una cosa: nei miei 31 anni da amministratore delegato del Milan ho sempre negoziato i contratti economici con tutti i calciatori, ad eccezione di uno, il Capitano. Franco aveva l’onore ed il privilegio di andare direttamente ad Arcore, trovava un’intesa con il presidente Berlusconi, mi dicevano la cifra e io battevo a macchina, come si diceva una volta".

Il dispiacere per la scomparsa di Baresi è enorme in Galliani che ha raccontato tutta la sua tristezza: "È un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari. Hai raggiunto il tuo presidente, 6 per sempre".