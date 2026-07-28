Fabregas su Liberali: "Con lui la sensazione è bella. Sicuramente farà bene"

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Alla vigilia dell'esodio in Como Cup Cesc Fabregas ha parlato di Mattia Liberali, giovane talento italiano strappato al Milan in questo calciomercato

Alla vigilia delle sfide contro Al Ula e Villarreal in Como Cup, l'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa toccando diversi temi importanti, tra i quali Mattia Liberali.

Liberali si è allenato? Come lo vede?

“Mi ha chiamato 4-5 giorni prima di iniziare, aveva voglia di iniziare presto. Sono molto contento, in 3-4 giorni possiamo già vedere che giocatore è. Mi piace, capisce le nostre dinamiche, il nostro gioco, e poi ha tanta voglia di imparare. Capisce tutto. Domani gioca. Una bella opportunità per lui e tutti noi. Ovviamente analizziamo tutti i giocatori che vengono, poi c’è chi ti sorprende, chi ti delude, ma la sensazione con lui è bella. Poi dipende da lui. La posizione di Nico Paz? Può fare tutto. Dobbiamo parlare con Aquilani magari… no, può fare tutto. Da trequartista, falso 9”.



I nuovi giocatori sono pronti?

“Guarda, è andato via Moreno, arrivato Kaiki. Via Sergi Roberto, dentro Milla, poi anche Liberali. Anche Luis Milla avevamo provato a prenderlo a gennaio. Ha aiutato molto sapere che sarebbero arrivati presto i sostituti. Sono molto contento, Luis darà una grandissima mano, da leader. Sarà un giocatore del genere, metterà a posto le cose. Kaiki è brasiliano, vuol dire che mi piace molto, come gioca e difensivamente forte. Non scherza, va al duello forte. Con la palla gli chiediamo tante cose. Liberali molto giovane, ma sicuramente farà bene”.