Tournée o ritiro in montagna? Allegri: "Dipende dall'organizzazione..."

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Nel post partita di Napoli-Carrarese Massimiliano Allegri è stato intercettato dai microfoni dei media presenti al raduno del Napoli

Nel post partita di Napoli-Carrarese, sfida che ha visto i partenopei imporsi per 2 a 0 sulla formazione di Serie B, Massimiliano Allegri è stato intercettato dai microfoni dei media presenti, con i quali ha parlato di più temi, facendo anche un confronto tra il ritiro in montagna e la tournée, avendo vissuto quest'esperienza un anno fa con il Milan.

Meglio le tournee o il ritiro vecchio stile?

"Dipende dall'organizzazione, quando è fatta bene vanno bene i ritiri in montagna, noi abbiamo lavorato bene".