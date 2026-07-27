Gonçalo Ramos ha sposato la compagna Margarida a Faro
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Gonçalo Ramos è convolato a nozze in quel di Faro con la compagna Margarida Amaral Domingues alla presenza di amici, familiari e compagni di squadra
Gonçalo Ramos ha sposato la compagna Margarida Amaral Domingues prima di inziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Milan. Come testimoniato dalle varie stories Instagram pubblicate nel corso della giornata, la cerimonia si è svolta a Faro, alla presenza di familiari, amici e diversi protagonisti del calcio portoghese, tra cui Nuno Mendes, Vitinha, Joao Mendes e Diogo Dalot.
Le nozze, inizialmente previste per il 18 luglio, era state rinviate per via del Mondiale. Ora l'attaccante è atteso nel ritiro rossonero per conoscere Amorim e i nuovi compagni.
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