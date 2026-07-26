Bianchin rivela con quanti soldi il Milan libera Rafael Leao
Le squadre che sembrano più interessate e forti su Rafael Leao, il giocatore più pagato della rosa del Milan, arrivano dalla Turchia. Sia il Galatasaray che il Fenerbahce sono sulle tracce del calciatore portoghese: la prima con un'offerta da 10 milioni a stagione, la seconda che ha comunicato alcune smentite ma che settimana prossima sarà a Milano per capire da vicino l'eventuale fattibilità di un'operazione. Il giornalista Luca Bianchin ne ha scritto sulla Gazzetta dello Sport.
MILAN, LEAO SI PRENDE CON 40 MILIONI
Il collega Luca Bianchin rivela con quanti soldi si può strappare Rafael Leao al Milan: "Con quanto si prende Leao? Con 40 milioni. Forse anche con qualcosa meno, perché da tempo il suo rendimento in campo non è quello dei giorni buoni. Difficile invece spostarlo in prestito a fine mercato, contando sulla volontà del Milan di liberarsi del suo contratto, che pesa tra i 5,5 e i 7 milioni a stagione".
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