Leao aria d'addio: Tutti i numeri e statistiche con la maglia del Milan

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Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafael Leao con la maglia del Milan

Lo abbiamo ormai raccontato da diverse settimane: Rafael Leao sembra essere sempre più distante dal Milan e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim. Nonostante le smentite delle ultime ore da parte del Fenerbache, il futuro del portoghese sembrerebbe essere lontano da Milano. Ad oggi però offerte concrete non ne sono arrivate e Leao dovrebbe regolarmente riprendere la preparazione estiva con il Milan, per ora.

Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero.

Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist.