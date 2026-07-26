Possesso e pressing alto: il Milan di Amorim necessita di giocatori funzionali dal mercato

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Il Milan ha fatto intravedere i rudimenti di quello che sarà il gioco di Ruben Amorim: ora servono giocatori funzionali dal mercato

La prima uscita stagionale del Milan, 2-2 in rimonta in casa di un Celtic molto più avanti con la preparazione e con la rosa al completo, come spesso accade con le prime partite estive lascia il tempo che trova. Allo stesso tempo, con un Ruben Amorim alla guida in più, la curiosità di vedere le prime idee del tecnico portoghese in campo era tanta ed effettivamente si sono notate già alcune tendenze evidenti. Per far sì che il gioco di Amorim riesca ad attecchire non basta solo ritrovare i giocatori che sono ancora in vacanza, serve proseguire il calciomercato alla ricerca di giocatori funzionali.

IL MILAN DI AMORIM: POSSESSO E PRESSING ALTO

Se si volesse riassumere in due concetti quali sono state le caratteristiche tattiche del primo Milan di Ruben Amorim, questi sarebbero i seguenti: possesso palla e pressing alto a tutto campo. Pronti via e nei primi 10 minuti la squadra rossonera ha cercato fin da subito di prendere in mano il pallino del gioco e di riaggredire alta non appena perdeva il pallone. Questo effetto si è un po' affievolito all'11° dopo il gol dell'1-0 scozzese e non si è quasi più visto nella prima frazione di gioco, chiusa sotto di due reti. Nella ripresa, complice la freschezza di 8/11 della formazione, il Milan è tornato a pressare altissimo e a tenere il pallone: non è un caso che in sette minuti siano arrivati i due gol di Camarda e almeno altre due o tre palle gol nitide entro l'ora di gioco. Poi i ritmi sono tornati a farsi più letargici causa gambe ancora pesanti e imballate, ma le indicazioni tattiche rimangono e sono state evidenti a tutti.

MILAN, DAL MERCATO ANCORA GIOCATORI FUNZIONALI

Con delle idee tattiche molto precise e un modulo a cui è attaccatissimo, è chiaro che per far funzionare tutto il meccanismo è necessario che Ruben Amorim abbia a disposizione giocatori adatti al suo stile di gioco. In questo senso i primi due acquisti importanti sul mercato, il centravanti Gonçalo Ramos e il difensore Mario Gila, hanno rispettato queste premesse. La punta portoghese è un animale d'area di rigore, che attacca la profondità e sa aprire il campo ai compagni; lo spagnolo è abile nella gestione palla e ha uno stile aggressivo. Servirà trovare uno o due trequartisi, al netto di Pulisic e Nkunku, che sappiano muoversi tra le linee e puntare l'uomo prima dell'ultimo passaggio. Sarà necessario valutare l'impiego di un altro difensore e senza dubbio si interverrà sugli esterni che rappresentano uno dei ruoli clou per Amorim.