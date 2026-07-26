Primo Piano Camarda rinnova, segna due gol e viene confermato: inizia così il nuovo ciclo del Milan

vedi letture

Ultime 36 ore da sogno per Camarda: rinnovo, doppietta e conferma di Amorim. L'attaccante classe 2008 simbolo del nuovo ciclo

Al termine della partita di Glasgow tra Celtic e Milan, primo test amichevole del club rossonero andato in scena ieri pomeriggio in Scozia, il tecnico Ruben Amorim ha parlato così ai microfoni di Sky Sport 24 su Francesco Camarda, autore di una doppietta: "Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione". Niente prestito, dunque, ma piena fiducia al classe 2008 che si candida come vice Ramos ed è un po' il simbolo dell'inizio del nuovo ciclo milanista.

CAMARDA TRA RINNOVO, DOPPIETTA E CONFERMA

Le ultime 36 ore di Francesco Camarda sono state sicuramente tra le più intense della giovane carriera dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile rossonero. Venerdì mattina veniva annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto fino al 2031. Ieri, nell'amichevole che il Milan ha pareggiato 2-2 in casa del Celtic, è entrato all'intervallo e in sette minuti ha segnato una doppietta: su calcio di rigore da lui stesso conquistato e con un bel colpo di testa. Al termine della gara Ruben Amorim si è presentato ai microfoni, come visto in apertura, e ha confermato la permanenza di Camarda al Milan. Per la prima volta, il classe 2008 affronterà una stagione in rossonero dall'inizio.

CAMARDA, SIMBOLO DEL NUOVO CICLO E VICE-RAMOS

L'investitura convinta di Amorim e la doppietta segnata al Celtic Park sembra proprio fare di Francesco Camarda un simbolo del nuovo ciclo milanista che è cominciato quest'etate. Questo non vuol dire che il centravanti italiano sarà il titolare del Milan, anche perché c'è un Gonçalo Ramos divenuto l'acquisto più costoso della storia del Milan. Si candida però a essere il vice del centravanti portoghese, più di un Santiago Gimenez - che rimane in uscita - e di un Andrej Kostic. Ad aiutare sicuramente ci sarà anche la doppia competizione, con otto partite certe da giocare in Europa League che potrebbero essere un'ottima palestra per continuare a crescere.