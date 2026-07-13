Primo Piano Il Milan inaugura la stagione tra elicotteri, sorprese, volti nuovi e prime indicazioni tattiche

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È iniziata ufficialmente la stagione 2026/2027 del Milan: oggi il raduno al centro sportivo di Milanello. Il racconto della giornata

La stagione del Milan 2026/2027 è ufficialmente cominciata. Il giorno tanto atteso del raduno di inizio anno è arrivato e ha portato con sè tanta carne al fuoco: alcune cose significative, altre di colore, altre ancora di pura cronaca. Quel che è certo è che una nuova era del club rossonero è iniziata, indipendentemente da come andrà a finire sul campo questa annata. Il racconto della lunga giornata di Milanello tra elicotteri, sorprese, volti nuovi e prime indicazioni tattiche.

MILAN, ELICOTTERI E SORPRESE

L'uso del plurale "elicotteri" è un puro espediente stilistico, l'elicottero che ha sorvolato Milanello quest'oggi, nel giorno del raduno del Milan, in realtà era solo uno: quello di Gerry Cardinale. Il manager americano ha voluto essere presente nel primo giorno di una stagione che lo vedrà per la prima volta dopo quattro anni al centro delle decisioni del club milanista: lo si era già capito dai primi movimenti sul mercato e dalla sua presenza per accogliere Amorim oltre che affiancarlo in conferenza; è stato ribadito oggi con la sua presenza a Carnago. Il numero uno di RedBird è stato a contatto con allenatore, staff e squadra: in particolare ha mangiato fianco a fianco dei giocatori, seduto vicino a Matteo Gabbia. Poi è stato protagonista anche dell'accoglienza a Milanello di Gonçalo Ramos, arrivato a sorpresa. Il centravanti portoghese, che ha ancora qualche giorno di ferie, è sbarcato in città con la compagna per esplorare alcune soluzioni abitative ma ha iniziato subito a entrare nel mood rossonero: visita allo store e poi capatina a Milanello, molto gradita da tutti.

MILAN, VOLTI NUOVI E PRIME INDICAZIONI TATTICHE

La squadra, orfana ancora dei 10 rossoneri impegnati al Mondiale più Modric, formalmente svincolato, è stata convocata alle otto del mattino per la colazione insieme. A seguire Ruben Amorim si è presentato ai suoi nuovi calciatori e ha dato il via alla prima fase della giornata din raduno: test fisici e atletici in palestra. Solo dopo pranzo, nel pomeriggio inoltrato alle ore 18, la squadra è scesa in campo per il primo allenamento della stagione. Non c'era Cardinale ripartito in elicottero mezz'oretta prima, non c'era la Curva Sud, c'erano un migliaio di tifosi (perlopiù bambini e famiglie) assiepati attorno al campo esterno. Quattro i volti nuovi del Milan: l'ultimo arrivato Mario Gila e i giovani Alphadjo Cissè (che ha lavorato a parte), Filip Kostic ed Evan Guerrnier. Il tecnico Ruben Amorim ha deciso subito di mettere in campo il pallone. Prima sono state organizzate delle esercitazioni sul 3-4-2-1, a conferma che le idee sul modulo del portoghese non cambiano; successivamente una partitella dieci contro dieci con campo ridotto. Tantissime le indicazioni in inglese e già qualche prima indicazione tattica che vale ciò che vale: Chukwueze utilizzato esterno a destra nel centrocampo a quattro, Camarda e Kostic usati come unici riferimenti centrali davanti. Al termine dell'allenamento di circa un'ora e mezza, la squadra ha concesso saluti, foto e autrografi ai tifosi. Da domani si torna in campo, ogni mattina fino a venerdì.

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