Giorni caldi per il nuovo Milan, tra l’arrivo di Amorim e la corsa a Mario Gila

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Il Milan è vivo: è arrivato Ruben Amorim in Italia e si prova a chiudere per Mario Gila della Lazio. Rossoneri al lavoro per rialzarsi

Sono giorni caldi per il nuovo Milan, e non solo per l'ondata di caldo pronta a tormentare nuovamente la penisola italiana: dopo un mese di immobilismo e paure il club si muove in modo, sembra, sensato. È arrivato oggi a Milano Ruben Amorim, pronto a prendere contatto con il mondo rossonero: oggi è atteso a Casa Milan, domani sarà a Milanello, nei prossimi giorni ci sarà anche la conferenza di presentazione. Si è presentato con una frase in italiano, ha poi proseguito in inglese: non abbiamo dubbi che a breve avrà padronanza della lingua per poter gestire interviste e conferenze.

NUOVO MILAN, SI AVANZA PER GILA

Oggi è una giornata caldissima anche sul fronte Mario Gila: l'agente Camano ha incontrato la Lazio a Roma per poter finalizzare il trasferimento per cui il suo assistito freme parecchio. La richiesta di Lotito è sui 30 milioni di euro a causa della clausola a favore del Real Madrid sul 50% della futura vendita, c'è comunque l'intenzione di andare a dama accontentando tutti. Dopo Gonçalo Ramos, eroe portoghese nella tiratissima sfida mondiale contro la Croazia, c'è la seria intenzione di mettere a disposizione di Amorim anche un nuovo difensore centrale: Gila è il prescelto. Vedremo che squadra si riuscirà a costruire, ma dopo l'empasse iniziale ora sembra che decisioni e operazioni vengano fatte con un filo conduttore riconoscibile. Ci sarà poi anche il momento delle uscite, indispensabili soprattutto a livello numerico: a centrocampo c'è sovrabbondanza, Leao è sempre sul mercato, così come Loftus-Cheek e Fofana.

LE PRIME PAROLE DI AMORIM DA ALLENATORE DEL MILAN

Amorim parte in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”. Poi il resto dell'intervista prosegue in inglese.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.

Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.

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