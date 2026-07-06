Primo Piano Milan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comune

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Dentro la strategia di Cardinale sul calciomercato. Gila ad un passo (si segue la programmazione di Tare). Tonali e quel sentore rossonero

L’analisi quotidiana di quello che sta succedendo al Milan deve portare ad alcune domande, specialmente sul perché Gerry Cardinale, dopo tre stagioni di austerity da lui stesso dettata in nome dei conti in ordine, abbia deciso di cambiare in maniera diametrale il paradigma d’investimento. I 75 milioni di Gonçalo Ramos e i probabili 30 per chiudere tra oggi e domani Mario Gila fanno riflettere, perché si è passati da una strategia del consolidamento economico e di zero immissioni di capitale da parte dell’azionista ad una modalità “full attack” della quale non vi era traccia dall’estate 2017, quando Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli diedero vita alla campagna acquisti delle “cose formali”, investendo 250 milioni sul calciomercato.

CALCIOMERCATO MILAN: DENTRO L’ALL IN DI CARDINALE

Per giustificare le spese che saranno fatte, ci sono tre opzioni che vanno tenute in forte considerazione. La prima è quella che l’azionista abbia deciso di pompare soldi dentro al club, quello che in finanza chiamano immissione di equity. Il che, di per sé, è un buon segnale se si pensa alle maglie ristrette degli anni addietro dove il saldo del calciomercato doveva essere a zero o quasi. Cardinale, probabilmente, ha capito che stare con il freno a mano tirato non è stato producente e allora è passato alla strategia opposta, ovvero quella della spesa importante per cercare di arrivare agli obiettivi sportivi e attivare quel circolo virtuoso di introiti che solamente una presenza costante in Champions League e le vittorie domestiche ti possono dare. Nel bilancio preventivo di questa strategia iper aggressiva, di certo sarà stato considerato anche il lato delle cessioni. E qui entriamo nel secondo punto: Tomori, Leao, Gimenez, Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, Bondo e forse uno tra Jashari e Ricci dovrebbero portare – sulla carta – oltre 100 milioni nelle casse milaniste in varie formule, contando anche i 10 milioni che il Milan incasserà dal Tottenham per la percentuale di rivendita che si era garantito con la cessione di Tonali al Newcastle. Ma su Sandro ci torniamo tra poco. L’ultimo aspetto è lo stato finanziario del Milan. Il club ha un patrimonio netto molto alto (all’ultimo bilancio sfiorava i 200 milioni), è uscito dal settlement agreement entrando nel regime di monitoraggio ordinario (che consente un aggregato passivo di -60 in tre anni contro i -30 dell’accordo transitorio) e questo permette un movimento di casse di un certo tipo, poiché eventuali buchi di bilancio potranno essere risanati con risorse proprie del club, senza aumenti di capitale. Ecco spiegate alcune motivazioni strutturali del perché il Milan è diventato così attivo sul calciomercato. Ma se tutto questo non dovesse poi portare ai risultati sperati, che si farà?

CALCIOMERCATO MILAN: IL SOGNO (DI) TONALI

Nel giorno in cui si attendono le accelerazioni definitive per prendere Mario Gila dalla Lazio (è evidente come Almstadt e Gardiner stiano seguendo una parte consistente del lavoro ipotizzato da Tare), c’è un argomento che tocca sempre e comunque i cuori dei tifosi del Milan e ha il nome di Sandro Tonali. Il centrocampista, passato al Tottenham, sta per vivere la fase top prime della sua carriera e della sua avventura all’estero. Ma il suo cuore è sempre e solo milanista. il sogno di vederlo un giorno di nuovo con i colori rossoneri, la fascia di capitano al braccio e la maglia numero 8 sulle spalle, non è mai tramontato e in tutti gli ambiti che lo circondano, lo spiffero è sempre stato lo stesso: un giorno, Sandro, tornerà. Serviranno le giuste condizioni, ma se queste si verificheranno, non ci sarà alcun dubbio su quella che sarà la sua scelta. Intanto in bocca al lupo Sandrino.