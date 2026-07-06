Freitas: "Amorim ha preso in mano lo Sporting e ne ha cambiato la storia"

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Carlos Freitas ricorda il ruolo cruciale di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan, all'interno dello Sporting Club di Lisbona

Domani Ruben Amorim sarà a Milano per la prima volta: approdo in città per il nuovo tecnico del Milan che andrà subito in visita in via Aldo Rossi presso la sede di Casa Milane e poi martedì si recherà a Carnago per prendere contatto con il centro sportivo di Milanello. La speranza per il portoghese è di riuscire a ricreare il clima che lo ha messo sulla mappa ai tempi dello Sporting Club a Lisbona. Giorni che ha ricordato il direttore sportivo portoghese Carlos Freitas in un'intervista rilasciata sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

AMORIM HA CAMBIATO LA STORIA DELLO SPORTING, HA PRESO IN MANO IL CLUB

Le parole di Carlos Freitas su Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan: "Quando Amorim è arrivato allo Sporting, lui ha preso in mano non solo la squadra ma il club. Ha cambiato tutta la storia, ha cambiato una realtà facendola diventare campione. È una squadra che conosco benissimo perché ci ho lavorato per 10 anni e pure io sono stato campione: so qual è la difficoltà di vincere lì, perché negli ultimi 50 anni vincono Porto e Benfica. Amorim è riuscito a creare questa realtà dopo un periodo molto difficile: ha tenuto in mano tutto il club. Ha fatto delle scelte, ha utilizzato tanti giovani come Gonçalo Inacio. Quando è arrivato allo United, ha avuto la difficoltà di integrarsi in una realtà e di non poter essere un padre-padrone. Dipende cosa gli offre il MIlan…"