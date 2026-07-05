Freitas: "Inacio una delle scelte più intelligenti di Amorim. A tre uno dei migliori al mondo in uscita palla"

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Gonçalo Inacio rimane un obiettivo del Milan di Ruben Amorim: il ds portoghese Carlos Freitas lo ha elogiato nel sistema del tecnico

Dopo l'attaccante, Gonçalo Ramos, il Milan vuole portare alla corte di Ruben Amorim anche un difensore, o addirittura più di uno. Infatti il club rossonero sta spingendo con grande convinzione per Mario Gila, con cui si cercherà di chiudere l'accordo con la Lazio entro martedì, ma allo stesso tempo mantiene in lista altri obiettivi. Tra questi c'è anche un pupillo del tecnico, Gonçalo Inacio dello Sporting Club di Lisbona. Per parlare del difensore portoghese è intervenuto Carlos Freitas, direttore sportivo lusitano, sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

INACIO UNA DELLE SCELTE PIÙ INTELLIGENTI DI AMORIM

Il giudizio di Carlos Freitas su Gonçalo Inacio: "Inacio è stata una delle scelte più intelligenti di Ruben Amorim. Lo ha utilizzato approfittando delle sue migliori caratteristiche. Se andiamo sui dati, quando Inacio gioca sulla linea di quattro gli manca fisicità sui duelli, potenza fisica per sostenere la forza di un attaccante come Vlahovic. Però sulla linea di tre, come centrale di sinistra, è uno dei migliori al mondo in uscita di palla: passaggio in verticale ha il 90% di successo ed è fondamentale nella costruzione dal basso. Nell’idea di gioco di Amorim, un giocatore come Inacio diventa un campione".