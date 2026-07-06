L’alieno Haaland atterra in New Jersey: elimina il brasile con una doppietta e conquista i quarti di finale

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La Norvegia elimina il Brasile con la doppietta di Haaland.

Clamoroso quello che abbiamo visto questa sera negli Stati Uniti tra Brasile e Norvegia. Dopo 75 minuti di parità, tutto sommato giusta, e un rigore sbagliato da Bruno Guimaraes, Erling Haaland ha deciso di entrare in partita e in 10 minuti realizza una doppietta che spezza le gambe al Brasile e lo elimina dal Mondiale. Sull'1-0 la Selecao si è divorata in un minuto due gol del pareggio e qualche istante dopo, con una ripartenza, i norvegesi hanno chiuso la partita con l'attaccante del City che da fermo fa partire un missile che si insacca in diagonale all'angolino basso.

A nulla è servito il gol realizzato da Neymar, l'80° con la maglia verde oro, su calcio di rigore. Norvegia che avanza ai quarti di finale del Mondiale dove incontrerà la vincente tra Inghilterra e Messico. Niente da fare per Ancelotti e soprattutto per la stella Neymar, all'ultima apparizione della sua carriera ad un Mondiale.