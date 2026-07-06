Freitas: "Ramos giocatore di lavoro e con grandissima mentalità"

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Il direttore sportivo portoghese Carlos Freitas ha illustrato le migliori caratteristiche di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan

Il Milan si gode il suo nuovo centravanti, Gonçalo Ramos: il portoghese è risultato decisivo con un bel gol di testa al 94° nel sedicesimo di finale del Mondiale con cui i lusitani hanno sconfitto la Croazia e si sono qualificati per gli ottavi che giocheranno contro la Spagna. Arriverà in rossonero come acquisto più oneroso della storia del club. Ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il direttore sportivo Carlos Freitas ha parlato proprio del nuovo attaccante del Diavolo.

MILAN, RAMOS GIOCATORE CON GRANDISSIMA MENTALITÀ

Carlos Freitas ha parlato così delle qualità e caratteristiche migliori di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan: "Ramos è un giocatore di grande lavoro, con una grandissima mentalità e che ha avuto il ruolo non semplice di fare la riserva al PSG. Eppure è stato molto apprezzato all’interno dello spogliatoio. Ha avuto una media-gol per minutaggio importante. Ha praticamente lo stesso ruolo in Nazionale perché viene dopo Cristiano, ma sempre con la stessa mentalità".