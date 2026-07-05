Ronaldo duro: “Le persone mi criticano da 23 anni, perdono tempo. Decido io quando ritirarmi, non voi”
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Le parole di Cristiano Ronaldo alla vigilia di Portogallo-Spagna.
Alla vigilia degli ottavi di finale contro la Spagna, il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha risposto nella consueta conferenza stampa alle domande in merito al suo futuro, alle critiche ricevute in questi giorni e al paragone con il suo passato. Queste le sue parole.
"Le persone mi criticano da 23 anni, ma sanno che stanno perdendo tempo, sono abituato. Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi"".
Sui gol e sul paragone col passato, Ronaldo: "Non sono più il giocatore che ero prima, ma continuo a segnare, e spero di farlo domani. Se non riuscirò a segnare, lo farà un altro compagno e speriamo di qualificarci per il prossimo turno. La mia missione è andare avanti al Mondiale, non segnare"
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