Jashari, sogno Mondiale: "Tifo Messi, sarebbe un sogno giocare contro di lui"

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Ardon Jashari ha espresso il suo sogno di poter giocare contro Messi e l'Argentina ai quarti dei Mondiali: prima va superata la Colombia agli ottavi

La Svizzera di Ardon Jashari sogna. Il centrocampista del Milan non ha avuto molto spazio in questo Mondiale fino a qui: solo 7 minuti nel finale della gara di esordio contro il Qatar, quando tra l'altro la formazione asiatica ha trovato il pareggio. Nelle altre tre gare, incluso il sedicesimo contro l'Algeria, non c'è stato spazio per il calciatore rossonero. Jashari è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro la Colombia (ottavo di finale, martedì ore 22): il sogno è incontrare l'Argentina e Messi ai quarti di finale. Le sue parole riferite da Blick.

JASHARI SOGNA DI INCONTRARE MESSI E L'ARGENTINA

Il milanista Ardon Jashari ha parlato dell'eventualità di un quarto di finale contro l'Argentina con la sua Svizzera: "Quarto di finale contro l'Argentina? Dovremmo tutti sognare. Sono un tifoso di Lionel Messi e sarebbe un sogno giocare contro di lui. Fin da piccolo sono sempre rimasto affascinato da lui. Di solito non sono uno che chiede la maglia. Ma con lui farei un'eccezione e cercherei di prendermela".