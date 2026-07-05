Domani Amorim sbarca a Milano: ripercorriamo la sua carriera da allenatore

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Ruben Amorim domani per la prima volta a Milano: sarà in sede, martedì debutto a Milanello. Fra otto giorni il raduno

Ci siamo, dopo giorni di attesa e di calciomercato - con un colpo e mezzo chiusi per il Milan - domani sarà finalmente la prima giornata milanese di Ruben Amorim, nuovo allenatore del club rossonero. Il tecnico portoghese sbarcherà nel pomeriggio e si dirigerà nella sede di Casa Milan. Il battesimo al Centro Sportivo di Milanello, invece, sarà nella giornata di martedì quando Amorim si recherà con il suo staff a Carnago per prendere le misure con le strutture che diventeranno luogo di lavoro.

AMORIM A MILANO, I NUMERI E LE TAPPE DELLA SUA CARRIERA

In occasione della prima giornata milanese di Ruben Amorim, ripercorriamo un po' i numeri e le tappe della sua carriera da allenatore. La prima esperienza è al Casa Pia, in terza divisione portoghese dall'estate 2018 al gennaio 2019. Dopo 20 partite alla guida con 16 vittorie e 4 sconfitte, il tecnico si dimette dopo i punti di penalizzazione alla squadra e una squalifica impostagli. Riparte dalla squadra B del Braga nella stagione 2019/2020: appena 11 partite (con 8 vittorie) prima di essere promosso in prima squadra nella Seria A lusitana. Con il Braga vince il suo primo titolo, una Coppa di Lega, ma rimane in carica solo fino a marzo. Viene pagato 10 milioni dallo Sporting Club per diventare allenatore a stagione in corso, nella metà finita dopo il lockdown per il covid. Si guadagna la conferma e guida la squadra quattro stagioni e mezzo costellate di successi: 2 campionati, 1 Supercoppa e 2 Coppe di Lega. In totale guida lo Sporting per 231 partite: 164 vittorie, 34 pareggi e 33 sconfitte. A novembre 2024 viene chiamato dal Manchester United, ma nonostante una finale di Europa League, dopo un anno la sua avventura finisce con l'esonero a gennaio 2026. In totale con lo United 63 partite di cui 24 vittorie, 18 pareggi e 21 sconfitte.