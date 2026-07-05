Caso Balogun, il Belgio fa ricorso: “Sconcertati dalla decisione della FIFA”

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Il comunicato della federazione belga in seguito all’annullamento della squalifica di Bologun.

Il comunicato ufficiale della federazione belga a seguito della decisione della FIFA di annullare il cartellino rosso all'attaccante degli USA Balogun, rendendolo così disponibile per la sfida contro i Diavoli Rossi.

"L'Associazione Regale Belga di Calcio (RBFA) è sconcertata dalla decisione della FIFA di dichiarare il giocatore statunitense Folarin Balogun idoneo a giocare nella partita tra Stati Uniti e Belgio lunedì 6 luglio alle 17:00 (ora di Seattle).

La FIFA basa la sua decisione sull'Articolo 27 del Codice Disciplinale della FIFA. Questo articolo stabilisce che il Comitato Disciplinale della FIFA può decidere di sospendere l'applicazione di una sanzione disciplinare precedentemente imposta. Tuttavia, l'Articolo 66.4 del stesso Codice Disciplinale della FIFA stabilisce chiaramente che una carta rossa (sospendere) automaticamente comporta una sospensione per la prossima partita della squadra, come è stato il caso per tutte le carte rossa precedenti emesse durante questa FIFA World Cup.

Inoltre, e indipendentemente dalla precedente, la decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del Regolamento della Competizione della FIFA World Cup 2026, come stabilito nell'Articolo 10.5: "Se un giocatore o un ufficiale della squadra viene sospeso a causa di una carta rossa (seconda avvertenza), sarà automaticamente sospeso dalla sua squadra. Inoltre, ulteriori sanzioni potrebbero essere imposta." La natura automatica di tale sospensione è stata esplicitamente riaffermata nella Circolare Fiscale n. 16 della FIFA World Cup 2026, che è stata distribuita a tutte le associazioni membri partecipanti il 12 maggio 2026.

La stessa regola è riferita in ogni riunione di coordinamento delle partite della FIFA World Cup 2026 prima di ogni partita e è inclusa in tutte le presentazioni dei workshop della FIFA World Cup 2026.

Per salvaguardare i legittimi diritti di tutte le squadre partecipanti e per proteggere i principi fondamentali del gioco equo nel nostro sport, l'RBFA sta investigando tutte le opzioni potenziali".