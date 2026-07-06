Ordine svela: “Occhio al Tottenham per Leao, De Zerbi e Tonali potrebbero averne parlato”

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Franco Ordine svela un’ipotesi di mercato riguardante Leao e il Tottenham.

Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha svelato quello che potrebbe essere un'indiscrezione di mercato per i rossoneri. Stiamo parlando di Leao, in uscita dal Milan, che potrebbe interessare a De Zerbi. Secondo il collega Sandro Tonali, fresco di firma di contratto con gli Spurs, e l'allenatore del Tottenham, potrebbero averne parlato visto che il centrocampista conosce bene il 10 rossonero. Da tenere viva come possibile pista per l'uscita del portoghese.