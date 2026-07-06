Ordine svela: “Occhio al Tottenham per Leao, De Zerbi e Tonali potrebbero averne parlato”
MilanNews.it
Franco Ordine svela un’ipotesi di mercato riguardante Leao e il Tottenham.
Durante l'ultima puntata di QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha svelato quello che potrebbe essere un'indiscrezione di mercato per i rossoneri. Stiamo parlando di Leao, in uscita dal Milan, che potrebbe interessare a De Zerbi. Secondo il collega Sandro Tonali, fresco di firma di contratto con gli Spurs, e l'allenatore del Tottenham, potrebbero averne parlato visto che il centrocampista conosce bene il 10 rossonero. Da tenere viva come possibile pista per l'uscita del portoghese.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Primo PianoMilan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comunedi Pietro Mazzara
Le più lette
4 L’alieno Haaland atterra in New Jersey: elimina il brasile con una doppietta e conquista i quarti di finale
05/07 Mondiali: Balogun squalificato con la condizionale, può giocare Usa-Belgio. Trump: «Rimediato a ingiustizia»
Primo Piano
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com