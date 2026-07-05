Milan, Trincao si allontana: l'Al Ahli può offrire 50 milioni

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Francisco Trincao si allontana dal Milan: sul portoghese ci sono gli occhi dell'Al Ahli pronto a offrire 50 milioni di euro

Tra i nomi che sono usciti nelle ultime settimane per rinforzare il nuovo Milan di Ruben Amorim, è stato fatto anche quello di Francisco Trincao, trequartisa portoghese che lo stesso tecnico lusitano aveva allenato allo Sporting Club di Lisbona e aveva fatto di lui uno dei suoi punti chiave all'interno dello schieramento tattico. Il talento classe 1999, passato anche dal Barcellona senza grande successo, era stato individuato come possibile nuovo volto da reinserire nei due trequartisti dietro la punta.

MILAN, OCCHIO ALL'AHLI: PRONTA OFFERTA PER TRINCAO

Dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos e aver accelerato anche per Mario Gila in difesa, il Milan potrebbe continuare il suo mercato sulla zona di trequarti. Il nome di Francisco Trincao, però, potrebbe essere presto depennato dalla lista se le voci che riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano si rivelassero vere. Secondo quanto riferito dal giornalista, l'Al Ahli ha messo gli occhi proprio su Trincao come possibile sostituto di Riyad Mahrez che lascia la squadra. Il club saudita è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 50 milioni di euro.