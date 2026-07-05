Milan e le priorità sul mercato. Romano rivela: "Fin dalla prima riunione Amorim ha chiesto un attaccante e un difensore"

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Fabrizio Romano ha rivelato che le priorità di Amorim sul mercato sono state fin dal primo giorno un attaccante e un difensore

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha smentito alcuni nomi che sono stati accostati al Milan nelle ultime settimane: "Smarchiamo anche un po' il campo da equivoci per quanto riguarda il Milan. Dopo l'annuncio di Amorim sono iniziati a circolare i nomi di diversi giocatori che hanno lavorato con il portoghese. E' un grande classico: arriva un allenatore e il giorno dopo vengono fuori tanti nomi che sono già stati con lui. I nomi accostati al Milan erano Ugarte, Hjulmand e Trincao. In realtà questi nomi non sono mai stati caldi o concreti per il Diavolo. Il motivo è semplice: fin dalla prima riunione Amorim ha subito chiarito che le priorità erano il centravanti e il difensore. Poi viene tutto il resto.

Ramos è arrivato, è pronto l'assalto a Gila, Gonçalo Inacio rimane nei pensieri del Milan, ma posso dirvi che Trincao e Hjulmand non sono mai risultati. Così come Ugarte non è mai stato un obiettivo del Milan, anche perchè Amorim allo United non lo utilizzava mai. E poi è anche infortunato. Hjulmand è vicino all'Atletico Madrid, il Milan non ha mai lavorato su di lui. Quindi anche il suo nome va depennato per i rossoneri, così come quello di Trincao che non andrà a Milan. Ad oggi non c'è nulla di concreto, il Milan è concentrato su altre cose. E poi mi risulta che Trincao sia in trattativa con un'altra squadra. Il club rossonero è concentrato ora solo su Mario Gila e sulla trattativa da chiudere nei prossimi giorni con la Lazio".