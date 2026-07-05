Il Milan punta anche a Gonçalo Inacio: contatti frequenti con Amorim, costa oltre 40 milioni

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Dopo aver chiuso per Gila, il Milan punterà a prendere anche un altro difensore e il preferito è Gonçalo Inacio

Dopo aver chiuso per Mario Gila, affare che il Milan punta a definire già in questi giorni, i dirigenti milanisti non si fermeranno e proveranno a regalare a Ruben Amorim anche un altro rinforzo in difesa, vale a dire Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona. Il nuovo allenatore rossonero lo conosce bene e lo starebbe tempestando di telefonate per avere il suo appoggio nella trattativa con il club biancoverde che chiede oltre 40 milioni di euro per il suo cartellino.

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi al Milan è stato proposto anche John Stones, difensore attualmente svincolato visto che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Manchester City. Per la difesa piace poi anche il giovane Victor Valdepenas del Real Madrid, il quale è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Gila.