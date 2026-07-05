Milan-Gila: tre milioni di distanza tra domanda e offerta. L'agente dello spagnolo è al lavoro per limarla

vedi letture

Oltre che per l'arrivo a Milano di Ruben Amorim, domani potrebbe essere una giornata importante per il Milan anche sul fronte del mercato: i rossoneri puntano infatti a chiudere la trattativa con la Lazio per Mario Gila, difensore classe 2000. Nei giorni scorsi il Diavolo ha già raggiunto un accordo totale sia con il giocatore sul contratto (quinquennale da 5 milioni di euro a stagione), sia con il suo agente sulle commissioni (circa 5 milioni).

Cosa manca quindi per chiudere? L'intesa definitiva anche con la Lazio. La distanza tra domanda e offerta è di appena tre milioni di euro. Alejandro Camano, agente di Gila, è al lavoro per avvicinare le parti e arrivare alla fumata bianca. Il Milan ha messo sul piatto 22 milioni di parte fissa, i biancocelesti ne chiedono 25. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.