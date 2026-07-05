Milan, già 100 milioni investiti per Ramos e Gila. Il prossimo obiettivo è Gonçalo Inacio

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Il Milan ha già preso Gonçalo Ramos e si appresta a chiudere anche per Gila. E non finisce qui perchè Cardinale vuole altri rinforzi per Amorim

Il nuovo Milan di Gerry Cardinale, che dopo anni a delegare ha deciso di impegnarsi in prima persona nella gestione del club rossonero, ha già investito 75 milioni di euro per prendere Gonçalo Ramos e si appresta a spenderne altri 25 nelle prossime ore per chiudere l'arrivo anche di Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio. Dunque, siamo solo ad inizio mercato, ma il Diavolo ha praticamente già speso 100 milioni per due giocatori e ha dimostrato anche che non è cambiata solo la dirigenza e la guida tecnica in panchina, ma anche le linee guida sul mercato.

MERCATO MILAN: IN ARRIVO ANCHE GILA

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che invece di aspettare i saldi di fine mercato come in passato per fare i colpi più costosi, ora il Milan sta chiudendo i grandi investimenti subito. Cardinale è partito in quarta e ha già preso il nuovo attaccante che era la grande priorità dell'estate milanista, ma non intende fermarsi perchè nei prossimi giorni punta a definire con la Lazio pure lo sbarco a Milanello di Gila per 25 milioni di euro più 5 bonus. Qualora dovesse andare in porto anche quest'ultima operazione, i rossoneri salirebbero a quota 100 milioni investiti: nessuno in Italia, a parte il Como, sta spendendo così tanto.

MERCATO MILAN: ORA L'OBIETTIVO E' INACIO DELLO SPORTING

Ramos è già ufficiale, Gila è in arrivo, ma il Milan non si fermerà ed è pronto a prendere altri rinforzi. Per la difesa, per esempio, piace sempre molto anche Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che Ruben Amorim conosce molte bene. Il prezzo è elevato (oltre 40 milioni di euro), ma il neo tecnico milanista, che domani sbarcherà finalmente a Milano, sta continuando a telefonare al giocatore per avere il suo appoggio. Piace poi anche il giovane Victor Valdepenas del Real Madrid, che ha lo stesso agente di Gila, mentre è stato offerto John Stones che è da poco svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Manchester City.