Milan, scatto per Gila! Concorrenza bruciata, Amorim decisivo

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Il Milan accelera con decisione per Mario Gila e adesso vede il traguardo più vicino, dopo settimane di concorrenza serrata

Dopo Goncalo Ramos, è a un passo il secondo colpo. Il Milan accelera con decisione per Mario Gila e adesso vede il traguardo più vicino. Dopo settimane di concorrenza serrata, il club rossonero avrebbe conquistato la preferenza del centrale spagnolo, mettendosi davanti a Napoli e Atalanta nella corsa al difensore della Lazio. Un sorpasso maturato grazie a un lavoro intenso sul fronte del giocatore, prima ancora che su quello con il club biancoceleste.

GILA A UN PASSO DAL MILAN

Ne parla stamattina il Corriere dello Sport che traccia un ampio approfondimento sul difensore spagnolo. La svolta è arrivata nelle ultime ore, quando il Milan avrebbe definito l'intesa con l'entourage del difensore sulla base di un contratto quinquennale con un ingaggio importante, destinato a crescere attraverso una serie di bonus legati sia al rendimento personale sia agli obiettivi della squadra. Un investimento significativo che testimonia quanto Gila venga considerato un elemento centrale nel progetto tecnico della prossima stagione.

Determinante anche il ruolo di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese avrebbe parlato direttamente con il giocatore illustrandogli il piano tattico e le prospettive all'interno della sua idea di calcio. Nella difesa a tre pensata da Amorim, Gila rappresenterebbe infatti uno dei pilastri del nuovo assetto difensivo. Un confronto che avrebbe convinto definitivamente il centrale spagnolo, entusiasta della possibilità di diventare protagonista sin dal primo giorno della nuova avventura.

ADESSO L'ULTIMO OSTACOLO

Resta però ancora da superare l'ultimo ostacolo, quello probabilmente più delicato: trovare l'ultima intesa economica con la Lazio. I contatti tra le due società proseguono e l'obiettivo del Milan è arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni. L'operazione potrebbe chiudersi attorno ai 30 milioni di euro, con una formula composta da una parte fissa e da bonus che consentirebbero ai rossoneri di presentare una proposta superiore a quelle formulate dalle altre pretendenti.

L'Atalanta aveva infatti mosso passi concreti sul difensore, senza però riuscire a convincere il giocatore, mentre il Napoli, pur avendo trovato un'intesa di massima con il suo entourage, non avrebbe mai raggiunto l'accordo definitivo con la Lazio. Una situazione che ha permesso al Milan di rientrare con forza nella corsa e ribaltare gli equilibri.

Adesso il club rossonero è in pole position e attende soltanto il via libera finale per consegnare ad Amorim uno dei rinforzi ritenuti prioritari per inaugurare il nuovo corso. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per trasformare il sorpasso in un colpo di mercato destinato a rafforzare in maniera significativa la retroguardia milanista.