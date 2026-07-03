Primo Piano ESCLUSIVA MN - Fedele: "Il bel gioco di Amorim? Il tifoso vuole vincere mica giocare bene, non siamo ad una sfilata. Cardinale mi ha stupito in positivo"

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Le considerazioni in esclusiva a MilanNews.it di Furio Fedele, storico giornalista e tifoso milanista che ha parlato così del momento del Diavolo

In esclusiva per la redazione di MilanNews.it, il noto giornalista e tifoso rossonero Furio Fedele ha parlato così dei vari temi di attualità sul mercato milanista e non solo. Dall'addio di Massimiliano Allegri all'arrivo di Ruben Amorim, passando per la conferma (oppure no) di Luka Modric anche per questa stagione. Di seguito l'intervista integrale:

Una stagione iniziata con qualche difficoltà..

"E' vero, però posso essere sincero? Mi ha stupito Gerry Cardinale e la sua momentanea vicinanza fisica al club. Quando è tornato a Milano per fare i vari meeting e riunioni credo sia stato un piccolo passo importante, vista la situazione tragica che c'era e c'è anche adesso..".

Sul finale di stagione scorso?

"Purtroppo Allegri ha rovinato tutto. La Champions serviva come il pane, e di questo ne paga le conseguenze tutto il Milan. E' stato incredibile arrivare quinti dopo aver passato metà campionato secondi e terzi in classifica, era troppo bello per essere vero. Devo anche ammettere che la dirigenza ha sbagliato molte volte, e l'unico che oggi rimpiango è Igli Tare..".

Arriva Amorim

"Sì ma a me interessa vincere, non chi allena e le sue filosofie. Il Milan ha bisogno di risultati e non solo di bel gioco, non siamo ad una sfilata di moda. Questo nuovo allenatore ha fatto tanto bene in Portogallo, ma siamo in Italia e a Milano, troverà quindi un ambiente completamente diverso".

Cosa cambieresti della squadra attuale?

"In difesa uno come Tomori non può più restare, non può fare il titolare. Mi stava piacendo molto Bartesaghi che però è stato inghiottito dal "casino" Tattico di Allegri. Ci sono tanti rebus a centrocampo. Modric non lo terrei, credo abbia ormai dato tutto, mentre vorrei la permanenza di Rabiot. In attacco ti stupisco: darei qualche chance a Camarda, ma deve decidere cosa fare da grande. Che errore andare in una squadra come il Lecce, avrebbe dovuto fare come Esposito e giocare un anno in Serie B".