Calciomercato Di Marzio: "Il Milan si è inserito con forza su Gila: ha l'accordo con l'agente"

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Gianluca Di Marzio offre il suo punto di vista su Khalaili e Gila che stanno sfuggendo al Napoli in favore di Inter e Milan

Gianluca Di Marzio nell'appuntamento con Caffè Di Marzio, podcast in collaborazione con Tuttomercatoweb.com, ha parlato degli affari Khalaili e soprattutto in ottica Milan, Mario Gila: "Si può tranquillamente dire, senza essere smentiti, che il Napoli sia arrivato sicuramente prima su due protagonisti, due obiettivi di queste ultime ore di calciomercato. Parliamo di Khalaili, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise, che non tutti conoscevano, e Mario Gila. II Napoli si è mosso sicuramente con largo anticipo su questi due giocatori, ma in questo momento rischia seriamente di perdere i due principali obiettivi del suo mercato"

DI MARZIO, IL MILAN SI È INSERITO CON FORZA SU GILA

Prosegue Di Marzio entrando nel merito delle due questioni, incluso Mario Gila al Milan: "Su Khalaili sta spingendo con forza l'Inter, che ha trovato l'accordo economico con il giocatore e sta cercando di chiudere con il club belga. Su Gila, invece, è il Milan la squadra che nelle ultime ore si è inserita con forza: ha trovato l'accordo con l'agente del giocatore, anche grazie ai vantaggi del decreto crescita. Ora c'è lo step della Lazio, a cui c'è da offrire la cifra giusta: la Lazio chiede 30 milioni di euro, anche perché deve riconoscere al Real Madrid il 50%"