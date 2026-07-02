Calciomercato Di Marzio: "Il Milan si è inserito con forza su Gila. Contatti con l'agente"

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Gianluca Di Marzio racconta il tentativo del Milan per Mario Gila, difensore cercato anche dal Napoli. La Lazio vuole 30 milioni

Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale da parte del Milan, con i rossoneri che vogliono rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Ruben Amorim. Racconta Gianluca Di Marzio, nel consueto intervento a Calciomercato - L'Originale, che il Diavolo si è inserito con forza nella corsa per arrivare a Mario Gila della Lazio. Queste le sue parole.

IL MILAN SI INSERISCE CON FORZA PER GILA

"Inserimento forte del Milan per Mario Gila, difensore della Lazio. Il Napoli si è mosso su grande anticipo, ha lavorato per avere un accordo verbale col calciatore ma non c’è ancora un accordo con la Lazio, che vuole 30 milioni di euro nonostante abbia un solo anno di contratto. Questo perché deve corrispondere il 50% di una futura vendita al Real Madrid. Nelle ultime ore si è inserito con forza il Milan. Ha avuto contatti con l’agente del calciatore: non ci sono problemi sul contratto. Vedremo se il Milan farà un’offerta alla Lazio per anticipare il Napoli. Di sicuro il Milan si inserisce su Mario Gila".