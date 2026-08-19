Calciomercato
MN - Jorge Mendes arrivato a Casa Milan
Il super procuratore portoghese è arrivato nella sede del Milan
Jorge Mendes, il super agente portoghese di Diego Moreira e Gonçalo Ramos, è appena arrivato a Casa Milan. Il procuratore quest'estate ha avuto una grande influenza negli affari rossoneri, e lo dimostra il fatto che i colpi Ramos e Moreira sono il primo ed il secondo acquisto più onerosi della storia del Club. Mendes avrà un incontro di mercato con la dirigenza rossonera.
di Antonio Vitiello.
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Calciomercato Milan
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