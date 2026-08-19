Pedro Neto in uscita, Leao spera che il Chelsea scelga lui come sostituto
La vicenda Leao è ancora lontana dalla conclusione. Rafa al momento è ancora ai box per il problema muscolare accusato la scorsa settimana, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Per il Milan rimane un calciatore in uscita e, riporta Claudio Raimondi in diretta su SportMediaset, i rossoneri sarebbero disposti anche ad accettare la proposta da 40 milioni presentata dal Galatasaray.
Il portoghese ha messo in stanby la Turchia perché sta guardando con interesse quello che succcede in casa Chelsea. I Blues potrebbero cedere Pedro Neto all'Al-Hilal di Inzaghi o al Manchester City, e così Leao spera che possano scegliere lui come sostituto, così da realizzare il sogno di giocare in Premier League. Situazione in completa evoluzione, non sono previste decisioni in tempi brevi.
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