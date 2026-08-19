Nwaneri, per la BBC l'Arsenal considera solo la cessione in prestito
Riporta la BBC che in questa fase di calciomercato l’Arsenal, per Nwaneri, dà priorità alle offerte di prestito, visto che i Gunners non sono convinti di cedere a titolo definitivo il classe 2007: sul giovane trequartista ci sono Milan, Lipsia, Borussia Dortmund e Fulham.
All'Arsenal sono convinti che, viste le numerose opzioni offensive a disposizione di Arteta, difficilmente Nwaneri quest'anno potrà raggiungere un minutaggio adeguato per un percorso di crescita ideale: un prestito in un'altra squadra europea al momento è visto come la soluzione migliore per farlo giocare con continuità.
Come detto, i Gunners daranno priorità alle proposte di prestito, ma se dovesse arrivare un'offerta a titolo definitivo che superi in maniera significativa la valutazione che fanno del calciatore allora potrebbe essere presa in considerazione.
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