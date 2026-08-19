Bianchin: "Moreira giocherà al posto di Estupinan da esterno sinistro o anche dietro Ramos"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, nuovo attaccante belga del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Diego Moreira, nuovo attaccante del Milan: "Moreira è una scelta del gruppo di lavoro che fa il mercato in questa nuova era milanista. Piace tantissimo ad Amorim per caratteristiche tecniche, convince Bobby Gardiner e Tiago Estevao, i data analyst protagonisti del nuovo corso, ha l'approvazione di Hendrik Almstadt, soprattutto è una operazione che Gerry Cardinale ha voluto chiudere in prima persona. A suo modo, è un simbolo di questo nuovo corso con Cardinale protagonista: un calciatore giovane, di talento, che può crescere molto e diventare protagonista. Il Milan è convinto che tra due, tre, cinque anni varrà molto più di 45 milioni".

DOVE POTREBBE GIOCARE MOREIRA NEL MILAN

"Moreira, se l'operazione si chiuderà come prevedibile, sarà - spiega Bianchin soffermandosi su che ruolo potrebbe occupare il belga con Amorim - l'esterno sinistro di centrocampo (la posizione di Estupinan, per capirci) oppure uno dei due giocatori dietro a Gonçalo Ramos. In quella posizione, diciamo di seconda punta-trequartista, possono giocare Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, all'occorrenza Rabiot. Porta talento, dribbling, creatività e duttilità: in carriera ha giocato ovunque a sinistra e anche a destra, dove con il mancino può rientrare e cercare la porta".