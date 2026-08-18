Diego Moreira: numeri e curiosità del nuovo acquisto rossonero

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Colpo a sorpresa per il Milan che si arricchisce con Diego Moreira, prelevato dai francesi dello Strasburgo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

Un colpo a sorpresa per il Milan del Presidente Cardinale che ieri ha acquistato con una trattativa lampo il centrocampista Diego Moreira, prelevato dai francesi dello Strasburgo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Il giocatore belga, nativo di Liegi, nato il 6 agosto del 2004 è alto 179 centimetri ed è uno dei potenziali crack del calcio europeo.

GLI INIZI NEL BENFICA - Nonostante la sua giovane età (22 anni), ha già diversi campionati importanti alle spalle. Cresciuto nel settore giovanile dello Standard Liegi, passa al Benfica B nel 2021 dove diventa un giocatore fondamentale per la conquista della Youth League (superato con un tennistico 6-0 in finale il Salisburgo): in dieci gare (tutte da titolare) ha realizzato 4 goal e servito 5 assist (2 in finale) vincenti. Con la prima squadra debutta il 13 maggio 2022 nella sfida contro il Paços de Ferreira.

IL PASSAGGIO AL CHELSEA E POI AL LIONE – Nel luglio 2023 passa agli inglesi del Chelsea, ma l’avventura londinese dura pochi mesi perché non trova spazio (una sola apparizione di 45’ in Coppa di Lega contro il Wimbledon). A fine mercato va in prestito ai francesi del Lione, ma anche qua trova spazi ridotti (9 presenze per un totale di 381’ minuti) e a gennaio torna al Chelsea dove chiude la stagione con la seconda squadra.

LO STRASBURGO CI PUNTA – Il 16 agosto del 2024 passa ai francesi dello Strasburgo e diventa subito un punto fermo della squadra grazie anche all’allenatore Liam Rosenior (esonerato nel gennaio 2026 arriva successivamente Gary O’Neil). In due stagioni gioca un complessivo di 76 gare (5620’ minuti), realizzando 7 reti e servendo 16 assist vincenti. Nonostante il ruolo offensivo però Diego Moreira si prende 14 cartellini gialli e un rosso (contro lo Stade Reims il 6 aprile 2025) anche a causa della foga agonistica che il giocatore belga mette in partita.

IN NAZIONALE – In nazionale ha iniziato con il Belgio Under 15, prima di passare al Portogallo, dove è arrivato fino alla convocazione con l’Under 21 (7 presenze), prima di ritornare con il Belgio Under 21 (2 partite con un goal e un assist nella sfida contro il Galles). L’esordio con la nazionale maggiore del Belgio arriva il 4 settembre 2025 nella vittoria contro il Liechtenstein e questa estate è stato convocato per il Mondiale, dove però ha giocato solamente 57’ (partendo da titolare) nei sedicesimi contro il Senegal.

NUMERI TOTALI E INFORTUNI – In totale ha giocato 159 gare (9759’ minuti), segnando 22 goal, servendo 28 assist e prendendo 27 gialli più 3 rossi. E’ un giocatore che fino a questo momento non è stato frenato dagli infortuni gravi (e speriamo nemmeno ora che veste la maglia del Milan). La scorsa stagione ha saltato 9 gare per un problema agli adduttori (saltando tutto il mese di marzo).

IL RUOLO – Amorin è contento del nuovo acquisto anche perché Diego Moreira può giocare come esterno su entrambe le fasce di centrocampo o come trequartista. Nelle 76 gare con lo Strasburgo ha giocato 27 volte come esterno sinistro, 19 volte come ala destra, 13 come terzino sinistro, 7 volte come ala sinistra, 6 come esterno destro e 4 come trequartista. Praticamente un jolly per mister Amorin.

Di Valentino Cesarini