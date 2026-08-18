Primo Piano Diego Moreira, il jolly delle fasce. Ecco come Amorim può utilizzarlo al Milan

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Tutti i possibili ruoli in cui Amorim può schierare Diego Moreira

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di Diego Moreira, delle sue qualità, della sua carriera finora e del perché il Milan abbia deciso di puntare con grande decisione su di lui (clicca QUI). Oggi possiamo provare ad ipotizzare in che modo Amorim potrà utilizzarlo. Nelle idee dell'allenatore è importante che tutti i calciatori, soprattutti quelli di fascia, abbiano una grande gamba, una buona predisposizione al sacrificio e al pressing, ma soprattutto che siano letali nell'ultimo terzo di campo. Il Milan degli ultimi anni, purtroppo, ha quasi lasciato perdere il fondamentale del cross. Situazioni che nel calcio moderno fanno la differenza, soprattutto in Serie A. Giocando con una difesa a tre e degli esterni di centrocampo sarà importante ritrovare confidenza in questo tipo di situazione. L'acquisto di Diego Moreira, che firmerà domani (clicca QUI) a Casa Milan, va proprio in questa direzione. Un calciatore dalla gamba decisamente frizzante, ottima resistenza, buona personalità e capacità di mettere in porta i compagni dalla fascia, ma non solo. Vediamo in che modo potrà utilizzarlo Amorim nel 3-4-2-1 con cui sta plasmando il Milan.

DIEGO MOREIRA, ESTERNO SINISTRO NEL 3-4-2-1

La scelta più immediata e scontata è quella di utilizzarlo come esterno a tutta fascia a centrocampo. I dati raccolti nelle ultime stagioni non mentono: pochi meglio di lui per cross riusciti, tentati e passaggi chiave portati a termine. Con questo sistema di gioco è troppo importante avere sulle fasce calciatori capaci non solo di creare superiorità puntando l'uomo, ma anche capaci di attaccare la profondità per arrivare a crossare dal fondo o per accompagnare l'azione e chiudere in porta su un traversone che arriva dall'altro lato. Offensivamente Moreira potrà essere un'arma importante, ma non va dimenticato l'equilibrio. Le sue statistiche parlano di un calciatore propenso al recupero palla, soprattutto in zone offensive. Da capire come sarà l'impatto fisico quando troverà avversari diretti a loro volta offensivi e pericolosi. Non è di certo un calciatore che difende in area di rigore e ha attitudini particolari alla marcatura; lo strapotere fisico gli permette di recuperare anche ad errori e distrazioni, che comunque dovranno diminuire.

DIEGO MOREIRA, TREQUARTISTA NEL 3-4-2-1

Nei vari highlights dell'ultima stagione spiccano il gol contro il Metz e quello contro il PSG: Moreira partiva da ala offensiva propensa ad accentrarsi e occupare i mezzi spazi, proprio come chiede Amorim ai due trequartisti che schiera dietro la punta. Il belga ha detto, testuali parole, che non ha preferenze sulla posizione perché l'importante è giocare. Non è un giocatore con un istinto killer spiccato sotto porta, ma è decisamente capace di mandare in gol i compagni con dei bei passaggi tra le linee. Al momento i papabili per la trequarti sono Pulisic, Cisse, Saelemaekers e Loftus-Cheek. Aggiungere Moreira vorrebbe dire avere un jolly niente male che può accoppiarsi in vari modi con gli altri giocatori.

DIEGO MOREIRA, ESTERNO DESTRO NEL 3-4-2-1

Non solo a sinistra, Moreira può giocare a tutta fascia anche a destra, sempre interpretando il ruolo in maniera offensiva. Strano vedere un sinistro sulla fascia destra in quella posizione? Non per Amorim, che l'ha fatto in passato con Catamo e Diallo, e ora ci sta provando con Chukwueze. Moreira, magari in situazione d'emergenza, può occupare anche quella posizione lì.