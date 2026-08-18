Cardinale accontenta ancora Amorim: ecco Diego Moreira. E potrebbe non essere l'ultimo colpo in entrata del Milan

vedi letture

Gerry Cardinale ha accontentato ancora una volta Ruben Amorim che stravede per Diego Moreira. Ma il mercato del Milan potrebbe non essere finito

Dopo Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, il Milan ha chiuso nelle scorse ore un nuovo colpo, vale a dire Diego Moreira, 22enne che arriva dallo Strasburgo per una oltre 50 milioni di euro con i bonus. La trattativa è stata condotta in prima persona da Gerry Cardinale che ancora una volta ha voluto accontentare Ruben Amorim che stravede per il giovane talento belga che nel suo 3-4-2-1 può essere impiegato sia come esterno a tutta fascia che da trequartista.

MILAN, ALTRO COLPO IN ENTRATA: 150 MILIONI INVESTITI

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che, come per Gonçalo Ramos, è stata fondamentale anche in questo caso la mediazione di Jorge Mendes, agente di Moreira. Il Milan ha così chiuso un altro colpo importante, beffando una folta concorrenza che aveva messo nel mirino il belga. Tra i club che erano sulle sue tracce c'era anche la Roma di Gasperini che lo aveva chiesto con forza per la sua squadra. Questi 50 milioni di euro vanno a sommarsi agli altri 100 milioni già spesi quest'estate dal Diavolo che è certamente uno dei grandi protagonisti di questo mercato.

MILAN, LA CAMPAGNA ACQUISTI NON E' FINITA. MA PRIMA SERVE SFOLTIRE LA ROSA

E potrebbe non essere finita qui la campagna acquisti dei rossoneri che avrebbero bisogno di un nuovo rinforzo in difesa che è il reparto che ha messo in mostra le difficoltà maggiori nelle amichevoli estive. I preferiti restano Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Tiago Gabriel del Lecce, ma prima bisogna sfoltire un po' la rosa e piazzare qualche esubero. Uno su tutti: Rafael Leao che è sempre più fuori dal progetto. Per favorire la sua cessione, il Milan è disposto a concedere uno sconto: non servono più 50 milioni di euro, ne possono bastare 40.