News Fabrizio Romano: "Arrivato uno spiffero in nottata: per Leao ora c'è anche l'Arabia"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Rafael Leao, attaccante del Milan: "Uno spiffero che ci è arrivato in nottata è su Rafael Leao: con il Milan che ha investito tanto per Diego Moreira, è logico pensare ad una accelerata sulla sua cessione. C'è sempre il Galatasaray, ma ci risulta anche che siano arrivate delle telefonate al suo entourage da parte di club dell'Arabia Saudita. Attenzione alla pista araba che potrebbe accendersi. Il Galatasaray sta continuando ad aspettare Leao, ma l'attesa ha un po' infastidito il portoghese. Il Gala, quindi, c'è, ma deve scaldarsi ancora un po' la pista. Vedremo se la pista araba sarà quella giusta. Bisognerà accontentare il Milan che fa richieste molto onerose e precise per Rafael Leao".

COME SI È COMPORTATO LEAO IN TOURNEE

Christian Panucci, ex difensore del Milan, si è così espresso a SportMediaset rivelando alcuni dettagli della convivenza con Rafael Leao, con cui ha passato - assieme a tutto il resto della carovana rossonera - la tournée a Perth e a Giacarta: "Non lo conoscevo. È un ragazzo che ha sempre sorriso, ha lavorato tantissimo. È stato un professionista serissimo. Nelle amichevoli che hanno fatto e non sono andate benissimo, è ancora lui l’unico ad accendere la luce. Poi chiaramente lui vuole andare via, la società probabilmente lo accontenterà. Però sotto quel punto di vista lì, ha sempre lavorato col sorriso, salutava sempre. Un ragazzo eccezionale, un professionista esemplare. Per quei 15 giorni che io c’ero. Per cui ancora adesso, per quello che si vede, è quello che accende la luce".