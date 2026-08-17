Caso Leao, Di Marzio: "Se il Milan dovesse abbassare le richieste, il Gala potrebbe ritornare e chiudere l'operazione"

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Le ultime novità di mercato raccontate da Gianluca Di Marzio, poco fa a Sky Calcio L'originale. Questo un estratto dei suoi aggiornamenti sul futuro di Rafa Leao:

"Sappiamo che il Gala ad ora è stata l'unica vera squadra interessata al giocatore, offrendo al Milan 35 milioni. Da Milano hanno risposto almeno 50, e quindi al momento la situazione è bloccata. Qualora i rossoneri dovessero abbassare le richieste, allora i turchi potrebbero tornare sulla trattativa e magari chiudere ad una cifra inferiore, tutto questo se Leao accetterà come destinazione la Turchia.."