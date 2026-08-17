Moretto: "Fofana, Ricci, Santi Gimenez. Sono tutti lì pronti a lasciare il Milan, sono con la valigia in mano"

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La situazione esuberi e giocatori in uscita in casa Milan

Il Milan ha chiuso il colpo Diego Moreira dallo Strasburgo, dimostrando che la linea "si può comprare senza dover cedere" promessa da Cardinale non era poi così distante dalla realtà. C'è comunque la necessità di far uscire tutti gli esuberi perché non è sano cominciare una stagione con una rosa in sovranumero. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

"In uscita poi il Milan ha definito Odogu in prestito secco al Tolosa. Il Milan sta sfoltendo la rosa, la formula è quella facile del prestito secco. Vedremo poi altri giocatori come Fofana, come Ricci, come Santi Gimenez. Sono tutti lì pronti a lasciare il Milan, sono con la valigia in mano. C’è da capire quale sarà la destinazione. Parte degli esuberi sono stati messi fuori rosa, ed è stato fatto prima con un dialogo con Amorim e poi attraverso una PEC che ha messo quei giocatori ai margini del Milan”.