Milan-Moreira, Moretto rivela: "Decisiva la regia di Mendes. Lo Strasburgo aveva chiesto alla Roma 70 milioni per il belga"

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I due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno commentato la trattativa che il Milan ha chiuso con lo Strasburgo per Diego Moreira

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale YouTube in compagnia di Matteo Moretto e i due esperti di mercato hanno dato questi aggiornamenti sulla trattativa che il Milan ha chiuso con lo Strasburgo per Diego Moreira:

MILAN-MOREIRA: LE CIFRE DELL'AFFARE SECONDO ROMANO

"Colpo chiuso dal Milan: operazione fatta con lo Strasburgo con la regia di Jorge Mendes, che è anche l'agente di Diego Moreira. Il Milan ha chiuso l'affare da almeno 50 milioni di euro garantiti più bonus e più una percentuale sulla futura rivendita. E così il Milan ha superato una folta concorrenza che c'era sul giocatore belga. Moreira è fortissimo, il Milan ha preso un giocatore di grande potenziale. Se dovesse scegliere una parola per raccontarlo direi elettrizzante. Ha tutto per fare bene, poi è chiaro che la maglia del Milan non è quella dello Strasburgo e giocare a San Siro è un'altra cosa".

MILAN-MOREIRA: MORETTO SULLA REGIA DI MENDES E SULLA CONCORRENZA BATTUTA DAL DIAVOLO

"Jorge Mendes, dopo essere stato già decisivo per l'arrivo al Milan di Gonçalo Ramos, sbloccando l'operazione con il PSG, ha fatto la stessa cosa nell'operazione Diego Moreira. Tutto fatto, manca di fatto solo l'ok al ragazzo per volare a Milano per sostenere le visite mediche. Il Milan ha anticipato una folta concorrenza, in particolare quella del Lipsia che era in pressing. La Roma aveva chiesto informazioni e lo Strasburgo aveva risposto chiedendo 70 milioni di euro per il cartellino di Moreira. Il Milan dà un segnale forte al mercato, andando a prendere uno dei giocatori giovani più forti in quel ruolo. A questo punto occhio alle uscite, in particolare quella di Rafael Leao. Il Galatasaray è sempre stato forte su Leao, da capire se affonderà definitivamente. Attenzione dunque alla possibile cessione di Leao".