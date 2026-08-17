Mercato in uscita Milan, Bucchioni: "Rossoneri in difficoltà dopo la famosa lista degli indesiderati di Amorim"
Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato così del mercato del Milan: "A proposito di cessioni, pure il Milan è in difficoltà dopo la famosa lista degli indesiderati di Amorim. Vendere Fofana e tutti gli altri, senza un direttore sportivo di livello internazionale è ancora più complesso.
Per Leao s'è scelta la strada dello sconto, il Galatasaray ora potrebbe anche prenderlo per una trentina di milioni, ma i turchi sembrano meno interessati. Tutto questo alla vigilia del campionato, i tifosi aspettano, la pazienza è finita.
E' stato offerto Tavares in uscita dalla Lazio, Amorim lo prenderebbe al volo, ma è stato messo sul piatto Tomori un altro degli epurati. Per la Lazio il difensore guadagna troppo e poi Gattuso per prima cosa aspetta un centravanti".
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