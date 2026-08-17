Calciomercato MN - Calciomercato Milan: potrebbe non essere finita con Moreira. Il piano acquisti-cessioni

vedi letture

Calciomercato Milan: Cardinale mette a segno un altro acquisto con Diego Moreira. La strategia per le ultime due settimane di trattative

Dopo Goncalo Ramos per 75 milioni di euro e Mario Gila per 30 milioni di euro, il Milan mette a segno il terzo colpo grosso della sua estate: in rossonero arriverà per 50 milioni di euro più bonus Diego Moreira, esterno mancino belga classe 2004 proveniente dallo Strasburgo. L'operazione è stata condotta in prima persona da Gerry Cardinale con l'intermediazione di Jorge Mendes, agente del ragazzo; a breve, Diego Moreirà sarà a Milano per sostenere le visite mediche, firnare il proprio contratto con il club rossonero e unirsi al gruppo di Ruben Amorim, con cui potrebbe giocare sia da esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra che da trequartista alle spalle della punta. Il tecnico portoghese si è detto felicissimo dell'arrivo in rosa di Diego Moreira.

CALCIOMERCATO MILAN: ALTRI ACQUISTI IN ARRIVO?

Il calciomercato del Milan, però, non finisce qua. L'intenzione della proprietà, infatti, è quella di restare altamente guardinga sui possibili acquisti: i ruoli chiave (la prima punta, un difensore centrale e un esterno offensivo) sono stati coperti prima dell'inizio del campionato con colpi decisamente altisonanti (Goncalo Ramos e Diego Moreira figureranno negli annali come i più costosi della storia del Milan con la firma di suo pugno del patron Cardinale), ma c'è ancora qualcosa da fare per completare il piano stilato da Amorim. Si sta, dunque, riflettendo e valutando il da farsi e, nel caso, su chi puntare il mirino.

CALCIOMERCATO MILAN: LE CESSIONI DOPO

Con una precisazione importante, però: non serve aspettare le cessioni per completare gli acquisti. Anzi: per le uscite è servita e servirà pazienza. Cardinale e la proprietà sono consapevoli che sia meglio massimizzare i profitti che far presto, soprattutto perché, in generale, si tratta di calciatori reduci da stagioni complicate e dai contratti pesanti. La volontà è di chiudere il calciomercato - il primo con Cardinale protagonista - da leader del banco, sperando poi che gli sforzi in sede di trattativa si tramutino in una squadra vincente sul campo.