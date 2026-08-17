Dove giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim? Può fare due ruoli
La notizia degli ultimi minuti è che il Milan ha chiuso l'arrivo di Diego Moreira per una cifra che con i bonus supererà i 50 milioni di euro. Il mancino classe 2004 è stato schierato in carriera su entrambe le fasce sia come esterno di centrampo che come attaccante esterno. Ma come dove giocherà nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim?
Scrive gazzetta.it: "Moreira, se l'operazione si chiuderà come prevedibile, sarà l'esterno sinistro di centrocampo (la posizione di Estupinan, per capirci) oppure uno dei due giocatori dietro a Gonçalo Ramos. In quella posizione, diciamo di seconda punta-trequartista, possono giocare Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, all'occorrenza Rabiot. Porta talento, dribbling, creatività e duttilità: in carriera ha giocato ovunque a sinistra e anche a destra, dove con il mancino può rientrare e cercare la porta".
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