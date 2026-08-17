Moreira al Milan, profetica la foto con la maglia del Diavolo di due settimane fa

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Come un fulmine a ciel sereno, il Milan ha definito l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo per circa 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura vendita: il club rossonero sta organizzando le visite mediche del belga.

Il classe 2004, che è stato cercato lungamente anche da Gasperini alla Roma, nelle scorse settimane aveva fatto drizzare le antenne a tutti i tifosi rossoneri perché si stava allenando privatamente, prima del ritiro con lo Strasburgo, indossando la maglia del Milan di Saelemaekers, suo compagno di nazionale.

Nel post che mettiamo in calce alla news, in realtà, Moreira indossava varie magliette di squadre diverse per rendere omaggio a tutti i suoi amici della nazionale belga. Ora però la maglietta rossonera la indosserà sul serio, a prescindere da Saelemaekers.