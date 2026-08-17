La pagella di Musah: perde palla dopo 12 secondi e si fa sovrastare da Maguire. Poi migliora

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Si riporta di seguito la pagella di Yunus Musah, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole.

Si riporta di seguito la pagella di Yunus Musah, calciatore rossonero, relativa a Manchester United-Milan (2-4), sfida amichevole giocata a Breslavia, in Polonia.

YUNUS MUSAH - 5,5

Perde palla a centrocampo, tutto solo, dopo 12 secondi e concede la ripartenza allo United. Si perde Maguire sul calcio d’angolo successivo che porta al gol. Corre tanto ma rimane anonimo. Sale comunque nel corso della partita come tutto il Milan

LE PAROLE DI AMORIMS SUGLI EPURATI

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato a SkySport e a La Gazzetta dello Sport al termine dell'amichevole vinta per 2-4 contro il Manchester United a Breslavia.

Negli ultimi giorni ha fatto notizia la scelta sul mettere fuori dal progetto alcuni calciatori...

"Tutti e quattro hanno fatto davvero bene durante il pre-campionato, ma dobbiamo fare delle scelte. Stiamo cambiando e penso che sia importante cambiare davvero in questo momento perché siamo all'inizio di un progetto. Abbiamo alcuni ragazzi giovani che avranno spazio e io devo crearglielo. Voglio comunque sottolineare che hanno fatto davvero bene durante il precampionato. Però, come vi ho detto quando siamo tornati da Giacarta, dobbiamo preparare la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile prepararla. Quindi mi dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo farlo. E c'è un'altra cosa che voglio dire...".