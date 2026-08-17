Gila ha messo l'infortunio alle spalle: "Ho vissuto un mese strano, ma ora mi sento meglio"

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Mario Gila ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato di aver vissuto un mese particolare a causa dell'infortunio rimediato contro il Celtic

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mario Gila ha parlato così della vittoria del Milan nell'ultima amichevole contro il Manchester United: "Sono sincero, ci voleva. Sono molto contento per il successo e per la prova della squadra. Sentivo che questa era la sfida ideale per ritrovare un po’ di positività in vista dell’inizio della Serie A. Sono molto contento che la squadra abbia disputato un incontro così, contro un avversario importante come il Manchester United. Ho provato sensazioni positive e, anche se c’è da continuare a lavorare, abbiamo dimostrato di essere pronti per l’inizio del campionato".

Il suo inserimento nel Milan procede bene, anche se l'infortunio muscolare rimediato contro il Celtic ha complicato un po' le cose: "Ho vissuto un mese strano, particolare. Purtroppo mi è già capitato di farmi male durante la preparazione. Due anni fa ho passato due mesi infortunato alla Lazio e mi era capitato anche negli anni precedenti... Mi sento meglio e sono molto contento perché la squadra ha un’energia positiva. Quando sono entrato in campo mi sono sentito bene con tutti e penso che questo mi abbia aiutato. Sono stato accolto alla grande da tutti. Mi vede spesso sorridere e scherzare con i compagni perché mi sono sentito a mio agio fin dal primo allenamento a Milanello. C’è un’atmosfera positiva e non potevo chiedere di meglio".